Bergama'da elektrik akımına kapılan işçi yaralandı - Haberler
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Bergama'da elektrik akımına kapılan işçi yaralandı

AA, Mehmet Ezgin - Güncel
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Bergama'da elektrik akımına kapılan işçi yaralandı

Bergama'da elektrik akımına kapılan işçi yaralandı.

Bergama'da elektrik akımına kapılan işçi yaralandı.

Bergama Cezaevi yolundaki elektrik arızasını gidermek için elektrik direğine çıkan G.E, elektrik akımına kapılarak direkte asılı kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı G.E, Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

AA / Mehmet Ezgin - Güncel

Cezaevi, işçi, Güncel, Haberler

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