Bergama'da çam fıstığı için araştırma enstitüsü talebi

Bergama Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ürper, Kozak Yaylası'nda çam fıstığı üretimindeki verim kayıplarının araştırılması için araştırma enstitüsü kurulmasını istediklerini belirtti.

Oda'dan yapılan açıklamaya göre Kozak'ta fıstık çamı ağaçlarındaki verim kayıplarına ilişkin araştırma yapan İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Dr. Coşkun Köse ve Dr. Öğretim Üyesi Taner Okan, Ürper'i ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili değerlendirmelerine yer verilen Ürper, çam fıstığının bölgenin önemli geçim kaynaklarından olduğunu, verim kaybının ilçe ekonomisini etkiler boyutta olduğunu ifade etti.

Ürper, şunları kaydetti:

"Biz Bergama Ticaret Odası olarak her ne kadar geç kalınmış olsa da bu ürün için Kozak'ta mutlaka bir araştırma enstitüsünün kurulması gerektiğini düşünüyoruz. Burada görevlendirilecek araştırmacılar, yılın 4 mevsimi bu sorunu yerinde gözlemlemelidir. Bilim insanlarının bu konuya eğilmesi umut verici, oda olarak her türlü iş birliğine açığız."

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