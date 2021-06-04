Bergama Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
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Bergama Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Bergama Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin - Haberler | Güncel

Bergama Belediyesi'nin Bakırçay Şirketi bünyesinde çalışan işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tamamlandı.

Bergama Belediyesi'nin Bakırçay Şirketi bünyesinde çalışan işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tamamlandı.

Bergama Belediyesi Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar, yaptığı açıklamada, belediye ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında 363 çalışana değişen oranlarda ücret zammı uygulandığını bildirdi.

Her zaman işçilerin yanında olduklarını ifade eden Bakırçay, "Belediyemiz imkanları ölçüsünde çalışma grubuna, kıdem yılına, aile durumu kalemlerine göre yapılan ücret artışına ilaveten sosyal haklarda da artış ve yenilikler sağladık." diye konuştu.

Uyar, önceki belediye yönetimi döneminde yetki itirazı nedeniyle mahkeme süreci devam eden ve toplu iş sözleşmesinden yararlanamayan işçiler için de belediye imkanları dahilinde denkleştirme ücreti ödenmesini kararlaştırdıklarını bildirdi.

Hizmet-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek de pandemi nedeniyle ortaya çıkan ekonomik sıkıntılara rağmen ücret ve sosyal haklarda emekçiden yana tavır sergileyen Belediye Başkanı Hakan Koştu'ya teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin

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