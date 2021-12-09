Bergama Belediyesi Yüzme Takımı başarıya koşuyor

İZMİR (Bültenler) - Yüzme Federasyonu tarafından İzmir'de yapılan yarışmalara katılan yüzme takımının başarısı ilçede ve spor camiasında sevinçle karşılandı. Bergama Belediyesi her ortamda olduğu gibi sporun her branşında da kadim şehir Bergama'yı tanıtmaya devam ediyor.

İlçedeki gençler yetenekleri doğrultusunda belediye bünyesinde ilgi duydukları branşlarda aralıksız spor yapmaya devam ediyor.

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