Bergama Belediyesi Yüzme Takımı başarıya koşuyor - Haberler
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Bergama Belediyesi Yüzme Takımı başarıya koşuyor

Bergama Belediyesi Yüzme Takımı başarıya koşuyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Bergama Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yüzme Takımı'nın katıldığı ilk resmi yarışmada elde ettiği başarı sevinçle karşılandı.

İZMİR (Bültenler) - Yüzme Federasyonu tarafından İzmir'de yapılan yarışmalara katılan yüzme takımının başarısı ilçede ve spor camiasında sevinçle karşılandı. Bergama Belediyesi her ortamda olduğu gibi sporun her branşında da kadim şehir Bergama'yı tanıtmaya devam ediyor.

İlçedeki gençler yetenekleri doğrultusunda belediye bünyesinde ilgi duydukları branşlarda aralıksız spor yapmaya devam ediyor.

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