Bergama Belediye Başkanı Koştu, çalışmalarını anlattı Açıklaması
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Bergama Belediye Başkanı Koştu, çalışmalarını anlattı Açıklaması

Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin - Haberler | Güncel
Bergama Belediye Başkanı Koştu, çalışmalarını anlattı Açıklaması

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, 2 yılda ilçeyi 298,5 milyon liralık yatırımla buluşturduklarını bildirdi.

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Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, 2 yılda ilçeyi 298,5 milyon liralık yatırımla buluşturduklarını bildirdi.

Hakan Koştu, düzenlediği basın toplantısında, son 2 yılda ilçede gerçekleştirdikleri projeler hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleri ile bürokratlara destekleri dolasıyla teşekkür eden Koştu, "Biz yola çıktığımızda zor olan yolu seçtiğimizi Bergama'ya 5 yılda 15 yıllık hizmet edeceğimizi ilan etmiştik. Görev süremizin ikinci yılında Allah'a şükür seçim broşürümüzde ilan ettiğimiz proje ve hizmetlerimizi, hemşehrilerimize sözünü verdiğimiz vizyon projeleri yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hizmet için hiçbir kapıya gitmekten imtina etmediklerini aktaran Hakan Koştu, şöyle devam etti:

"İki yılda adeta kapı kapı dolaşıp, Bergama'mıza yıllardır konuşulan ama bugüne kadar yapılmayan yatırımları getirdik. TOKİ 57 milyon, doğal gaz 70 milyon, Selinos Projesi 51 milyon, KYK Öğrenci Yurdu 27 milyon, millet bahçesi yaklaşık 72 milyon, restorasyonlar 8,5 milyon, yollar için yaptığımız çalışmalar 6 milyon, iş makinesi ve araç alımları için 7 milyon lira olmak üzere toplam 298,5 milyon lira yatırımla Bergama'mızı buluşturduk. Yerel yönetim olarak asli görevlerimizden birisi olan lokomotif olma görevini en iyi şekilde yaptık, yapmaya devam ediyoruz."

Bergama için gece gündüz çalıştıklarını aktaran Koştu, salgına rağmen ilçeyi vizyon projelerle buluşturmayı başardıklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin

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