Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ilçeye Gençlik Merkezi yapılacağını açıkladı

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilçeye Gençlik Merkezi kurulacağını bildirdi.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilçeye Gençlik Merkezi kurulacağını bildirdi.

Koştu, AA muhabirine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Bergama İlçe Başkanı Sebahattin Güzel ile Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret ettiklerini söyledi.

Ziyaret sırasında Bergama'daki projeleri anlattıklarını aktaran Koştu, "Gençlik Merkezi projemizi Gençlik ve Spor Bakanı Bakan Kasapoğlu'na sunduk. Sayın Bakan, 'Arsayı bulun, hemen başlayalım ve yıl sonuna kadar gençlik merkezini bitirelim.' dedi. Arsayı bulup kısa sürede merkezi yapacağız." dedi.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, 14 Eylül Stadı bölgesindeki Millet Bahçesi projesinin de onay aldığı bilgisini paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin