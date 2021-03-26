Berfu Yenenler: Evde artık 3 Eser olacak
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Berfu Yenenler: Evde artık 3 Eser olacak

Hürriyet - Haberler | Magazin
Berfu Yenenler: Evde artık 3 Eser olacak

Güzel haberi sosyal medyadan duyuran Eser Yenenler paylaştığı bu fotoğrafa; 'Arayan soran herkese çok teşekkür ederiz. Biz artık 4 kişilik bir aileyiz' notunu düştü.

Güzel haberi sosyal medyadan duyuran Eser Yenenler paylaştığı bu fotoğrafa; 'Arayan soran herkese çok teşekkür ederiz. Biz artık 4 kişilik bir aileyiz' notunu düştü. İkinci kez annelik sevinci yaşayan Berfu Yenenler ise; ' Mete Yenenler 25.03.2021-13.12' mesajını paylaştı.

Anne Berfu Yenenler de bugün sosyal medya hesabında minik oğlunun fotoğrafını paylaştı ve altına "Evde artık 3 Eser olacak ¦? Orijinal Eser, Kıvırcık Emmi Eser, Küçük Emmi Eser" notunu düştü.

Mete'nin babasına olan benzerliği dikkat çekti.

Kaynak: Hürriyet

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