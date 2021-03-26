Berfu Yenenler: Evde artık 3 Eser olacak

Güzel haberi sosyal medyadan duyuran Eser Yenenler paylaştığı bu fotoğrafa; 'Arayan soran herkese çok teşekkür ederiz. Biz artık 4 kişilik bir aileyiz' notunu düştü.