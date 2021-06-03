Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu

Ünlü oyuncu Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler, çocuklarıyla Alaçatı'daki tatillerine tüm hızlarıyla ediyor. Berfu Yenenler, ise sosyal medyada paylaştığı esprili tatil pozuyla takipçilerini gülümsetti.

Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile Berfu Yenenler, 2019'da evlenmiş ve aynı yıl çocukları Kuzey'i kucaklarına almıştı. Çiftin ikinci bebekleri Mete de geçtiğimiz ay dünyaya gelmişti. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Berfu Yenenler, son paylaşımıyla takipçilerini güldürdü.

HAVUZ BAŞI POZUNU PAYLAŞTI

Yaz için eşi ve iki çocuğuyla birlikte Alaçatı'da 250 bin TL'ye tuttukları villaya giden Berfu Yenenler, havuz başı pozunu yayınladı.

"YAZA BOMBA GİBİ GİRİŞ YAPIYORUZ"

Fotoğrafta kendine ve Eser Yenenler'e photoshop ile karın kası ekleyen Berfu, "Yaza bomba gibi giriş yapıyoruz" notunu paylaştı.

"UFAK DOKUNUŞLAR BENİM DE HAKKIM"

Aynı kareyi kendi hesabından yayınlayan 37 yaşındaki ünlü oyuncu Eser Yenenler ise "Ufak dokunuşlar benim de hakkım" ifadelerini kullandı.