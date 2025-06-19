Ekranların sevilen genç oyuncularından biri olan Nilsu Berfin Aktaş, son dönemde sadece projeleriyle değil, özel hayatıyla da gündemde yer alıyor. Başarılı oyunculuğu kadar sosyal hayatıyla da dikkat çeken Aktaş'ın geçmişte yaşadığı evlilik ve sonrasında gelen boşanma süreci, hayranlarının merak ettiği konular arasında üst sıralarda yer alıyor. Özellikle magazin dünyasında sıkça gündeme gelen "Nilsu Berfin Aktaş neden boşandı, eski eşi kimdi?" gibi sorular, sosyal medya ve arama motorlarında araştırılmaya devam ediyor. Peki, Berfin Nilsu Aktaş neden boşandı? Nilsu Berfin Aktaş'ın eski eşi kim? İşte, merak edilenlere dair tüm detaylar…

NİLSU BERFİN AKTAŞ NEDEN BOŞANDI, ESKİ EŞİ KİMDİ?

Genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, 2021 yılında Ankara'da ikamet eden iş insanı Serdar Sertçelik ile gözlerden uzak, sade bir törenle evlenmişti. Kamuoyundan uzak yürütülen bu evlilik, uzun süre magazin basınına yansımadan sürdü. Kariyerine odaklanan Aktaş, özel hayatını gündeme taşımamayı tercih etti ve bu süreçte evliliğini medya gözünden uzak tutmaya özen gösterdi.

Nilsu Berfin Aktaş ve eski eşi Serdar Sertçelik

Ancak ilerleyen dönemde yaşanan gelişmeler, çiftin mahremiyetini sürdürmesini zorlaştırdı. Serdar Sertçelik'in adının çeşitli adli süreçlerde geçmesi ve ardından cezaevine girmesi, evlilikte ciddi çatlaklara yol açtı. Yaşanan hukuki sorunlar, çiftin ilişkisini doğrudan etkiledi.

Sertçelik'in cezaevinden çıktıktan sonra yurt dışına kaçtığı yönündeki iddialar basında geniş yer buldu. Bu olaylar, Nilsu Berfin Aktaş'ın özel hayatında derin izler bıraktı. Oyuncu, bu süreçte sessiz kalmayı tercih etse de, yaşadığı duygusal yıpranma kamuoyunun dikkatinden kaçmadı.

Nilsu Berfin Aktaş neden boşandı

Tüm bu gelişmelerin ardından çift, 2023 yılında anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. Aktaş, boşanma sonrası özel yaşamını yeniden kendi sınırları içinde tutmaya devam ediyor.