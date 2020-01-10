Berfin'den Erdoğan'a teşekkür

10.01.2020 13:59 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:04

Hatay'da Berfin Özek'in yüzüne asitli saldırıyı gerçekleştiren sanığa verilen cezanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeterli bulunmaması Berfin ve ailesinin yüzünü güldürdü. Berfin, "Umudum kırılmıştı ama Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum" dedi.



İskenderun ilçesinde, Berfin Özek'e asitli saldırıda bulunan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik'e verilen 13 yıl 6 ay hapis cezasını yeterli bulmayarak, yargıya "Vicdanınızın sesini dinleyin" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Berfin ve ailesinin yüreğine su serpti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Berfin Özek, "Umudum kırılmıştı ama Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra çok mutlu oldum. Beni kızı yerine koyduğu için çok mutluyum. Vicdanınızın sesini dinleyin demiş o kadar doğru bir karar ki bu herkes elini vicdanına koysun öyle karar versin. Cumhurbaşkanımıza buradan çok teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum" dedi.



Anne Zeynep ve baba Yaşar Özek de Cumhurbaşkanı'na teşekkür ederken, tek isteklerinin adaletin yerini bulması olduğunu söyledi.



Sanık avukatı Mehtap Sert ise düzenlediği basın toplantısında sanığa verilen cezanın 12 yıl adam yaralamadan 18 ay ise asit bulundurmaktan verildiğini belirterek şöyle konuştu:



"Bu ceza bizleri ve Berfin'i tatmin etmedi ve karara itiraz etmeye karar verdik. Sağlık Bakanından ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanından Berfin'in yanında oldukları açıklamaları geldi. Cumhurbaşkanı'ndan gelen açıklamaların Berfin ile ilgili kısmını anlamlı buluyoruz ve kadına şiddetle mücadele anlamında Cumhurbaşkanı'nın bu samimiyetini devam ettirmesini ve gerekli şeylerin yapılması için ön ayak olmasını diliyoruz." - HATAY

Kaynak: İHA