Beren Saat: Yıldızların altında çıplak uyuyalım mı?
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Beren Saat: Yıldızların altında çıplak uyuyalım mı?

Beren Saat: Yıldızların altında çıplak uyuyalım mı?
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Oyuncu Beren Saat, eşi Kenan Doğulu'nun (47) doğum gününü dikkat çeken bir mesajla kutladı. Güzel oyuncu, "Yıldızların altında çıplak uyuyalım mı?" çıkışıyla sosyal medyada gündem oldu. İşte Saat'in doğum günü mesajı...

Ünlü oyuncu Beren Saat, 47 yaşına giren eşi Kenan Doğulu'nun doğum gününü romantik bir yazıyla kutladı.

"YARAMAZLIK YAPALIM MI?"

Güzel oyuncu, "Seranatın bitince suya atlayalım mı? Bu uçuşta kimse bizi tanımıyorken yaramazlık yapalım mı? Yıldızların altında çıplak uyuyalım mı? Balayına Burning Man'e gidelim mi? Albüm mü yapsak? Ben seni bana hayır demediğin için çok sevdim. İyi ki doğdun aşkım..." ifadelerini kullandı.

Beren Saat'in doğum günü mesajı sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Beren Saat ve Kenan Doğulu, uzun süre boşanacakları yönünde çıkan haberlerle gündemi meşgul ediyordu. Ünlü çift, geçtiğimiz yıl aralarındaki bütün sorunları çözdüklerini açıklamıştı.

Beren Saat: Yıldızların altında çıplak uyuyalım mı?
Beren Saat: Yıldızların altında çıplak uyuyalım mı?
Beren Saat: Yıldızların altında çıplak uyuyalım mı?

Kaynak: Snob Magazin

Tatil sezonunu açan Beren Saat, siyah mayosuyla görüntülendi
Tatil sezonunu açan Beren Saat, siyah mayosuyla görüntülendi
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