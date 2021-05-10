Beren Saat, vefat eden eski aşkının doğum gününü kutladı, paylaşımdan çok yazdığı not dikkat çekti
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Beren Saat, vefat eden eski aşkının doğum gününü kutladı, paylaşımdan çok yazdığı not dikkat çekti

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

İkinci bir şans verdiği evliliğinde eşi Kenan Doğulu ile mutlu günler geçiren Beren Saat, sosyal medya hesabından 2004 yılında trafik kazasında kaybettiği eski sevgilisi Efe Güray'ın doğum gününü kutladı. Güray'la alakalı her sene paylaşımlar yapan oyuncunun yazdığı not ise takipçilerini ikiye böldü.

Geçtiğimiz sene eşi Kenan Doğulu ile aralarında soğuk rüzgarlar eserken hayatını kaybeden eski sevgilisi Efe Güray'ın doğum gününü kutladığı için günlerce adından söz ettiren Beren Saat, bu sene de ilk büyük aşkının doğum gününde paylaşım yaptı.

"BENİM KAHRAMANIM"

4,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabının hikaye kısmında Güray'ın kendisine sarıldığı bir pozu paylaşan Saat, "Doğum günün kutlu olsun. Benim kahramanım" notunu düştü.

Beren Saat, vefat eden eski aşkının doğum gününü kutladı, paylaşımdan çok yazdığı not dikkat çekti

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Saat'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırırken takipçileri de ikiye bölündü. Birçok sosyal medya kullanıcısı Saat'in bu paylaşımını eşi Kenan Doğulu'ya saygısızlık olarak yorumlarken birçoğu da vefat eden birini anmanın güzel bir vefa olduğunu belirtti.

EFE GÜRAY KAZADA YAŞAMINI YİTİRDİ

Beren Saat'in ünlü olmadığı dönemde aşk yaşadığı Efe Güray, 2004 yılında geçirdiği bir trafik kazası sonucu henüz 19 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

Beren Saat, vefat eden eski aşkının doğum gününü kutladı, paylaşımdan çok yazdığı not dikkat çekti
Beren Saat, vefat eden eski aşkının doğum gününü kutladı, paylaşımdan çok yazdığı not dikkat çekti
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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