Beren Saat ve Kenan Doğulu çelenkle boşanmıyoruz sinyali verdi

22.10.2019 11:09

Yapımcı Ferruh Taşdemir ile 6 yıldır birlikte olduğu Eftelya Kökbudak, önceki akşam Raffles İstanbul Hotel'de düzenlenen törenle evlendi. Ünlü akınına uğrayan düğünde bir detay dikkat çekti. Aylardır boşanacakları konuşulan Beren Saat ve Kenan Doğulu düğüne çelenk gönderdi.

ÜNLÜ AKININA UĞRADI

İş ve sanat dünyasında birçok ünlü ismin katıldığı düğünde çiftin şahitliğini Cavit Çağlar, Mehmet Ağar, Bedrettin Dalan, Ali Ağaoğlu, Ajda Pekkan, Hayri Yazıcı, Mustafa Sarıgül, Hasan Şer ve Şansal Büyüka yaptı. Bir ömür mutluluğa evet diyen çifte imzalar atıldıktan evlilik cüzdanını Ajda Pekkan teslim etti.

DÜĞÜNE ÇELENK GÖNDERDİLER

Düğüne katılamayan ve son çıkan iddialardan sonra boşanacakları kesin gözüyle bakılan Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun düğüne isimlerinin yazıldığı çelenk göndermesi dikkat çekti. Çelengi gören sosyal medya kullanıcıları "Çiçek yoluyla boşanmıyorlar mesajını vermişler" yorumlarını yaptılar.

BAŞKALARIYLA AŞK YAŞADIKLARI KONUŞULDU

Bir süre sonra Kenan Doğulu'nun oyuncu Aslı İşler ile Beren Saat'e ihanet ettiği iddia edildi, Beren Saat'in 'masumiyetini kaybettin' paylaşımı ise iddiaları güçlendirdi. 5 ay önce evlerini ayıran çiftten Beren Saat'in DJ Maga ile fotoğrafları da çok konuşuldu.