Beren Saat'in canlandırdığı 'Atiye'den ilk kareler
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Beren Saat'in canlandırdığı 'Atiye'den ilk kareler

Başrolünü Beren Saat ve Mehmet Günsür'un paylaştığı 'Atiye' dizisinden ilk fotoğraflar paylaşıldı. 27 Aralık tarihinde Netflix izleyicileriyle buluşacak olan Netflix Türkiye'nin ikinci orijinal dizisi Atiye'den bir de 50 saniyelik bir Teaser'ı yayınlandı.

28.11.2019 11:25 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:55
Beren Saat'in canlandırdığı 'Atiye'den ilk kareler

27 Aralık tarihinde Netflix izleyicileriyle buluşacak olan Netflix Türkiye'nin ikinci orijinal dizisi Atiye'nin 50 saniyelik bir Teaser'ı yayınlandı. Oldukça ilginç bir konuya sahip olan Atiye, genç ve güzel bir ressamın sürükleyici ve mistik hikayesini konu alıyor. Diziden ilk kareler de yayınlandı.

Başrolünü ve 'un paylaştığı 'Atiye' dizisinden ilk fotoğraflar paylaşıldı. Başrollerini Beren Saat, Mehmet Günsür, ve 'in paylaştığı dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. Dizi, 27 Aralık'ta Netflix'te yayın hayatına başlayacak. Güzel oyuncu Beren Saat ise en son dizi oyunculuğunu Muhteşem Yüzyıl'da sergilemişti.

Kaynak: İHA
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