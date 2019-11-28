Beren Saat'in canlandırdığı 'Atiye'den ilk kareler
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Beren Saat'in canlandırdığı 'Atiye'den ilk kareler

Başrolünü Beren Saat ve Mehmet Günsür'un paylaştığı 'Atiye' dizisinden ilk fotoğraflar paylaşıldı.

28.11.2019 11:14 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:19
Beren Saat'in canlandırdığı 'Atiye'den ilk kareler

Başrolünü ve 'un paylaştığı 'Atiye' dizisinden ilk fotoğraflar paylaşıldı.


Heyecanla beklenen Atiye dizisinden ilk kareler geldi. Başrollerini Beren Saat, Mehmet Günsür, ve 'in paylaştığı dizinin geçtiğimiz günlerde ilk tanıtımı yayınlanmıştı. Dizi, 27 Aralık'ta Netflix'te yayın hayatına başlayacak. Beren Saat en son dizi oyunculuğunu Muhteşem Yüzyıl'da sergilemişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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