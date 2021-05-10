Beren Saat, eski aşkı Efe Güray'ı unutmadı! O gerçek ortaya çıktı

Beren Saat, 2004 yılında hayatını kaybeden ilk aşkı Efe Güray'ı doğum gününde andı. Ünlü oyuncu, birlikte çekilen eski fotoğraflarını, "Benim kahramanım" sözleriyle Instagram'dan yayınladı. Peki Efe Güray neden öldü? Beren Saat, Efe Güray'ın annesiyle görüşüyor mu? İşte detaylar...

Şarkıcı Kenan Doğulu ile 2014'te Los Angeles'ta nikah masasına oturan oyuncu Beren Saat, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile gündem oldu. Saat, 2004 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren eski sevgilisi Efe Güray'ı doğum gününde unutmadı.

"BENİM KAHRAMANIM"

Beren Saat, şöhrete kavuşmasına vesilen olan yarışma sırasında kendisini hiç yalnız bırakmayan ve destekleyen Güray ile birlikte çekilen fotoğrafını paylaştı. Ünlü oyuncunun, "Doğum günün kutlu olsun... Benim kahramanım" notunu düştüğü gönderi sosyal medyada çok konuşuldu.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ'NDE OKUYORDU

Efe Güray, trafik kazası sonucu 2004 yılında vefat ettiğinde 19 yaşındaydı. Güray, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde okuyordu. Efe Güray, spordaki ve derslerindeki başarılarıyla öğrenimini burslu olarak sürdürüyordu.

"ARTIK KALBİMİZDE"

Öte yandan Efe Güray'ın annesi Nil Ayata, Beren Saat'a övgüler yağdırdı. Ayata, "Seni çok seviyorum. Güzel kızım. Oğlum doğumuyla bana en güzel anneler günü hediyesini vermişti. Ne yazık ki artık sadece kalbimizde..." dedi.

Saat'in merhum Efe Güray'ın annesi Nil Ayata ile zaman zaman görüştüğü ortaya çıktı.

Kaynak: Snob Magazin