Beren Saat'e özel aşçı ve şemsiyeci tutuldu
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Beren Saat'e özel aşçı ve şemsiyeci tutuldu

26.09.2020 18:55 | Son Güncelleme: 26.09.2020 18:59
Beren Saat'e özel aşçı ve şemsiyeci tutuldu

Beren Saat için NetFilx kesenin ağzını açtı, hem özel aşçı, hem de sultanlara, kraliçelere özgü özel gölgelikçi tuttu.

Snob Magazin'in özel haberine göre; Dizi filmlerin aranan ismi ünlü oyuncu Beren Saat'in başrolünü oynadığı Atiye dizisinin Mardin'de devam eden çekimlerinde uzun süre unutulmayacak görüntüler ortaya çıktı.

& ;Şengül Boybaş'ın romanından uyarlanan ve başrollerinde Beren Saat ile Mehmet Günsür'un yer aldığı Atiye dizisinin üçüncü sezonun çekimleri geçtiğimiz günlerde Mardin'de başlamıştı. Bu günlerde Dara Antik Kent'inde devam eden çekimlerde Beren Saat'in içinde yer aldığı ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: Snob Magazin

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