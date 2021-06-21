Beren Saat'i hiç böyle görmediniz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beren Saat'i hiç böyle görmediniz

Beren Saat'i hiç böyle görmediniz
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Beren Saat, Netflix'te yayınlanan ve fenomen olan 'Atiye' dizisinin üçüncü sezonunda bazı karelerini Instagram'dan paylaştı. Ünlü oyuncuyu hiç böyle görmediniz. İşte detaylar...

Beren Saat, başrolünü oynadığı 'Atiye' dizisinin üçüncü sezonundan bir sahnesini Instagram'dan paylaştı. Başrolünü Mehmet Günsür, Melisa Şanolsun ve Metin Akdülger'le paylaşan oyuncu, Netflix'te yayınlanan projenin bir sahnesi için maske yaptırdı.

Final sezonundan bazı kareleri de yer veren Saat, "Atiye'nin yolculuğu" notunu düştü.

Yiğit Eken'in çektiği kareleri yayınlayan Saat'e kısa sürece binlerce beğeni geldi. Dizinin ilk iki sezonu büyük beğeni toplarken, üçüncü ve final sezonun sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.

Beren Saat'i hiç böyle görmediniz
Beren Saat'i hiç böyle görmediniz
Beren Saat'i hiç böyle görmediniz
Beren Saat'i hiç böyle görmediniz

Kaynak: Snob Magazin

Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi, 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdaki eğlenceli anlarını paylaştı
Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi, 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdaki eğlenceli anlarını paylaştı
Burak Peker, babasının Babalar Günü'nü kutladı, kimse Hakan Peker'in oğlu olduğuna inanmadı
Burak Peker, babasının Babalar Günü'nü kutladı, kimse Hakan Peker'in oğlu olduğuna inanmadı
Masumlar Apartmanı'ndan ayrılığı çok konuşulan Farah Zeynep Abdullah imaj tazeledi
Masumlar Apartmanı'ndan ayrılığı çok konuşulan Farah Zeynep Abdullah imaj tazeledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Deniz Poyraz Boris Johnson Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Selçuk Tekay Aleyna Tilki Kaan Yıldırım Burcu Biricik
Spor Gareth Bale Mert Müldür Burak Yılmaz Roberto Mancini Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beren Saat'i hiç böyle görmediniz - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 00:11:52. #1.16#

title