Berdan Mardini şarkıcı komşusuyla aşk yaşıyor

10 yıl süren evliliğini olaylı bir şekilde noktalayan Berdan Mardini 'nin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Dünyaca ünlü Kosovalı R&B sanatçısı Morena Taraku ile yeni bir aşka yelken açan Berdan Mardini'nin yakın çevresine, "Morena'da aşk duygusunu gerçek anlamda yaşadım. Onunlayken çok mutluyum, hayatı tekrardan onunla buldum" dediği iddia edildi.

İkili, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla kendilerini ele verirken, geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutlayan Berdan Mardini'nin sürpriz doğum günü organizasyonunun da Morena Taraku'nun organize ettiği ortaya çıktı.

Taze aşıkların aynı sitede oturuyor olmaları ise bir diğer dikkat çekici konu oldu.