Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları
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Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları

24.11.2020 12:11 | Son Güncelleme: 24.11.2020 12:28
Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları

Ünlü türkücü Berdan Mardini, sosyal medya hesabından çocuklarıyla birlikte Noel hazırlığı yaptığı anlara ilişkin fotoğrafları paylaştı. Bu paylaşımın altına yapılan yorumlara kızan Mardini, "Bırakın bu yobazlıkları" sözleriyle tepki gösterdi.

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Berdan Mardini, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanıyor. Ünlü türkücü son olarak çocuklarıyla Noel hazırlığı yaptığı ana ilişkin fotoğrafları paylaştı.

"BIRAKIN BU YOBAZLIKLARI"

Paylaşımının altına "Noel onların, Hristiyanların bayramını mı kutluyorsun" şeklinde yorumlar yapılan Berdan Mardini'nin tepkisi sert oldu. "Benim gözümde Hristiyanı, Suryanisi, Ezidisi hepsi insan kardeşim. Öncelikle bunu bilin" diyen ünlü türkücü "Ayrıca yurtdışından ahkam kesenler dolar da kullanmayın o zaman. O da Hristiyan parası. Bırakın bu yobazlıkları" ifadelerini kullandı.

Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları

"ONLAR KUTLAYINCA TAŞA MI TUTACAKSINIZ?"

Sonrasında yapmış olduğu yoruma gelen tepkilere de yanıt veren Mardini, şu satırları yazdı: "Ülkemizde istediği dini özgürce yaşayan insanlar var. Onlara da ayıp, saygısızlık değil mi? Onlar kutlayınca taşa mı tutacaksınız yobazlar? Bir kere İslam dini hoşgörü dinidir."

Haber Yorumları (2)
TURNA: Adam ailesiyle eğlenip vakit geçiriyor bu Nasıl iğrenç bir yorumdur ki insanlara eğlenmeyi çok görüyorsunuz
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KAFA TOHTORU: Adam tamamen haklı; kendi inancını ve pagan geleneklerini yaşatmakta özgür olmalı.
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500
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 12:32:07. #1.14#
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