"Berceste" tezhip sergisi hayran bıraktı Süleymanpaşa Belediyesi tarafından "Berceste" tezhip sergisinin açılışı gerçekleştirdi.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından "Berceste" tezhip sergisinin açılışı gerçekleştirdi.



Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılışta Sanat Kursları Eğitmeni İlknur Türker Eriz ve öğrencilerinin Osmanlı dönemine ait saray sanatları içerisinde yer alan tezhip sanatıyla yapılmış 60 eseri yer aldı. Tekirdağ Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde Süleymanpaşa Sanat Galerisi'nde hazırlanan 24 ayar altından yapılan süslemelerin yer aldığı "Berceste" sergisinin açılışını ise Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar yaptı.



"Geleneksel sanatlarımızı sahip çıkmak istiyoruz"



Açılış kurdelesini kesen Uzunlar, "Süleymanpaşa Belediyesi olarak geleneksel sanatlarımızı sahip çıkmak istiyoruz. Bugün İlknur Hanımın sergisinde bir araya geldik. Geleneksel sanatların gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için oldukça yerinde bir çalışma olmuş. Büyük bir sabır, dikkat ve yetenek isteyen bu özel sanatı icra eden İlknur Türker Eriz ve öğrencilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA