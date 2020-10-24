Berç Polat kimdir?
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Berç Polat kimdir?

24.10.2020 15:14 | Son Güncelleme: 24.10.2020 15:17
Berç Polat kimdir?

Berç Polat 11 Ağustos 1996, Hatay İskendurun doğumlu DJ ve Prodüktör. Berç'in müziğe ilgisi çocukluktan başlayarak artmaya devam etti. Ailesi ile birlikte İstanbul'a taşındıklarında bire bir ders alıp DJ'liğe yönelmek istedi.

2015 yılında İstanbul'un Ataköy bölgesinde Ünlü bir otelin resident DJ'i olarak profesyonel hayatına adım attı. İlerleyen zamanlarda ise ismini çok hızlı bir şekilde duyurup, piyasada en hızlı ve genç DJ Berç Polat oldu. 2016'da yeteneğini gören işletmeler arasından birini seçip İstanbul'un seçili mekanlarından birinin müzik direktörü oldu. 2019'da ilk single'ı 'Love of my life'ı yaparak piyasaya sundu. Çok beğenilen ve tutulan bir eser olmaya başladıktan sonra Berç'ten beklenti gitgide arttı. Bunu gören Berç hızını kesmeden 2020'nin yaz aylarında "Closer" ve "Believe in you" adlı eserlerini dinleyicilerinin beğenisine sundu.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.10.2020 15:17:33. #1.15#
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