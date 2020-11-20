Berberler ne zaman kapanıyor bugün mü, yarın mı? Berber ve kuaförler Cuma günü mü kapanacak, Cumartesi günü mü kapanacak?

Sokağa çıkma yasağı kararlarının alınmasıyla vatandaşlar birtakım konuları merak etmeye başladı. Bunlardan biride berberlerin mesai saatleri oldu. Peki, Berber ve kuaförler Cuma günü mü kapanacak, Cumartesi günü mü kapanacak? Berberler ne zaman kapanıyor bugün mü, yarın mı?

Koronavirüs önlemleri kapsamında bir dizi kısıtlamalara gidildi. Berberler de bu kısıtlamalar kapsamında yer aldı. Peki, Berberler ne zaman kapanıyor bugün mü, yarın mı? Berber ve kuaförler Cuma günü mü kapanacak, Cumartesi günü mü kapanacak?

BERBER VE KUAFÖRLER CUMA GÜNÜ MÜ KAPANACAK, CUMARTESİ GÜNÜ MÜ KAPANACAK?

Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması yarın akşam 20.00'de hayata geçecek. Diğer tedbirler ise bu akşam uygulanmaya başlayacak. AVM, market, berber, kuaför, restoran ve kafeler bu akşam 20.00'de kapanacak, yarından itibaren 10.00-20.00 saatleri arasında açık olacak. Yeme içme yerleri sadece paket servis veya gel-al hizmeti verecek.

AÇIK OLACAK İŞ YERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

• İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,

• Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

• Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri¬ afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),

• Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

• Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,

• Oteller ve konaklama yerleri,

• Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

• Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

• Üretim ve imalat tesisleri,

• Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları,

• Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir),

• Sebze/meyve toptancı halleri

DİĞER TEDBİRLER BU AKŞAMDAN İTİBAREN UYGULANACAK

Bu akşam saat 20.00'den itibaren uygulanmaya başlayacak tedbirler ise şu şekilde;

• Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ile 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir.

• Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ¬içme yerleri 10:00 ile 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel¬ al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.

• 31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulacaktır. Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulamanın aynen devamı sağlanacaktır.

• Tüm illerimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.