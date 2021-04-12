Berat TV ve Berat FM frekans bilgileri nedir? Berat TV uydu, frekans, FEC, sembol oranı değerleri ne? Berat TV sahibi kim?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Berat TV ve Berat FM frekans bilgileri merak edildi. Televizyon kanallarını izlemek için doğru frekans bilgilerini girmek gerekmektedir. Peki Berat TV'nin frekans bilgileri nedir? Berat TV polarizasyon, fec değeri, sembol oranı ve uydusu nedir? Berat TV canlı izleme linki haberimizde.
Berat TV frekans değerleri nedir? Berat TV sahibi kim? Berat TV ne zaman kuruldu? Berat TV kanalı kimin? Detaylar haberimizde...
BERAT TV HD FREKANS BİLGİLERİ
Uydu : Türksat
Frekans : 11062
S. oranı : 4820
FEC : 3/4
Polarizasyon : H (Yatay)
Resmi web site : berattv.com.tr
BERAT FM RADYO FREKANS BİLGİLERİ
İstanbul frekansı FM : 87.8
Resmi site : beratradyo.com
Bunlara ek olarak Berat TV'yi canlı olarak izlemek için "https://berattv.com.tr/canli-yayin" adresine girebilirsiniz.