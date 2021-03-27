Berat Kandili idrak edildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Ramazan ayının habercisi kabul edilen Berat Kandili, Siirt'te Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit ve dualarla idrak edildi.
Ramazan ayının habercisi kabul edilen Berat Kandili, Siirt'te Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit ve dualarla idrak edildi.
Siirt Müftülüğünce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak merkez Ulu Cami'nin yanı sıra Sancaklar Çarşı, Şeyh Ebul Vefa, Abdulkerim Kuzu Kadir, Ensar, Yeni Mahalle ve Halid Bin Velid camilerinde program düzenlendi.
Ulu Cami'de bir araya gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından namaz kıldı, dua etti.
Mevlit okunan programda, vatandaşlara ikramda bulunuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz