Berat Kandili idrak edildi
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Berat Kandili idrak edildi

Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Ramazan ayının habercisi kabul edilen Berat Kandili, Siirt'te Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit ve dualarla idrak edildi.

Ramazanın müjdecisi Berat Kandili manevi coşkuyla idrak edildi
Ramazanın müjdecisi Berat Kandili manevi coşkuyla idrak edildi

Ramazan ayının habercisi kabul edilen Berat Kandili, Siirt'te Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit ve dualarla idrak edildi.

Siirt Müftülüğünce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak merkez Ulu Cami'nin yanı sıra Sancaklar Çarşı, Şeyh Ebul Vefa, Abdulkerim Kuzu Kadir, Ensar, Yeni Mahalle ve Halid Bin Velid camilerinde program düzenlendi.

Ulu Cami'de bir araya gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından namaz kıldı, dua etti.

Mevlit okunan programda, vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Berat Kandili idrak edildi
Berat Kandili idrak edildi
Berat Kandili idrak edildi
Berat Kandili idrak edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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