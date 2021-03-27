Berat Kandili dualarla idrak edildi
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Berat Kandili dualarla idrak edildi

Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'te Berat Kandili dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet edilerek camilerde program düzenlendi.

Ramazanın müjdecisi Berat Kandili manevi coşkuyla idrak edildi
Ramazanın müjdecisi Berat Kandili manevi coşkuyla idrak edildi

Kilis'te Berat Kandili dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet edilerek camilerde program düzenlendi.

Kilis Müftülüğünce kentteki camilerde Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Hacı Cümbüş Camisi'nde İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'in namaz öncesi verdiği vaazla başlayan programda, ilahi ve Kur'an-ı Kerim okundu. Kovid-19 tedbirleri kapsamında halk yanlarında getirdikleri seccadelerde namaz kıldı. Öte yandan bir otelde kentteki Filistinliler için kandil dolayısıyla program düzenlenerek Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Berat Kandili dualarla idrak edildi
Berat Kandili dualarla idrak edildi
Berat Kandili dualarla idrak edildi
Berat Kandili dualarla idrak edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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