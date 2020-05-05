Berat Büyükada'dan iki yeni albüm
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Berat Büyükada'dan iki yeni albüm

Berat Büyükada'dan iki yeni albüm
05.05.2020 09:46 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:46

Türkiye'de Elektronik Dans Müzik (EDM) ve aynı zamanda rap müzik tarzında çalışmalar yapan Berat Büyükada, iki yeni albümle sevenlerinin karşısına çıktı.

Türkiye'de Elektronik Dans Müzik (EDM) ve aynı zamanda rap müzik tarzında çalışmalar yapan Berat Büyükada, iki yeni albümle sevenlerinin karşısına çıktı.

Berat Büyükada, geçtiğimiz günlerde "Night" adlı albümünü çıkardı. Albümün içeriği mix şeklinde hazırlanmış olan 12 single yer alıyor. Albümde EDM türündeki parçaların yanı sıra House Music tarzında parçalar yer alıyor. I-Tunes Shazam Spotify gibi tüm dijital müzik marketlerde dinleyenlere sunulan albümde canlı enstrümanlar da kullanıldı. Büyükada, yeni eserleriyle tüm House Music ve Elektronik tarzı müzik dinleyicilerine yeni bir boyut kazandırıyor.

Bir albüm daha "Blue Moon"

Berat Büyükada, Night albümünden sonra Türkçe anlamı "Mavi Ay" olan "Blue Moon" adlı albümünü önümüzdeki günlerde tüm dijital müzik marketlerde olacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Albümün içinde ki "Vaveyla" adlı parçanın yapım aşamasını proje olarak hayranlarına önceden dinleten Berat Büyükada, albümün daha öncekilerden tamamıyla farklı olacağını iletti. Büyükada, buna bağlı olarak farklı tarzlarda müzik dinleyicilerini aynı çatı altında toplamayı hedeflediğini kaydetti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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