Berat Albayrak ve eşine ahlak dışı saldırıda bulunan şahıslardan ikisi tutuklandı
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Berat Albayrak ve eşine ahlak dışı saldırıda bulunan şahıslardan ikisi tutuklandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesine yönelik sosyal medyadaki hakaret içerikli paylaşımlara ilişkin yurt genelinde gözaltına alınan 16 kişiden ikisi tutuklandı. Tespit edilen şahıslardan dördünün yurt dışında bulunduğu belirlenirken, 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

02.07.2020 16:11 | Son Güncelleme: 02.07.2020 16:18

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medyada dördüncü çocuklarının dünyaya geldiğini duyurduğu paylaşımın ardından yapılan hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BEŞİ SERBEST BIRAKILDI, İKİSİ TUTUKLANDI

Bakan Albayrak ve ailesine yönelik paylaşım yapıp kişi ya da kurumları hedef gösteren hesaplara yönelik yapılan çalışmada 35 hesap yöneticisi tespit edildi. Bunlardan 16'sı yurt genelinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden beşi, polisteki ifadelerinin ardından, biri çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, iki kişi ise tutuklandı. Dokuz kişinin ise adli işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

15'İNİN YAKALANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Tespit edilen hesap yöneticilerinden dördünün yurt dışında bulunduğu tespit edilirken, diğer 15'inin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü kaydedildi.

FETÖ'NÜN BÖLGE İMAMI ÇIKTI

Öte yandan, Albayrak ve ailesini hedef alan hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen sosyal medya hesaplarından birinin, 2017 yılında Konya'da görülen FETÖ çatı davasındaki firari sanıklardan örgütte 'bölge imamı' olarak görev yapmış Onur İnceoğlu'na ait olduğu ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

Bakan Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'la dördüncü çocuklarını kucaklarına aldıklarını sosyal medya hesabından "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz" paylaşımıyla duyurmuştu.

Bazı kullanıcılar tarafından paylaşımın altına yapılan çirkin yorumlar ve özellikle Esra Albayrak'a yönelik cinsiyetçi saldırılar toplumun her kesiminden büyük tepki çekmiş ve soruşturma başlatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, 8. torununun doğumunun ardından ailesi ile ilgili sosyal medyada yer alan paylaşımlara sert tepki göstererek, "Bu alçakların peşini bırakmayacağız. Hukuki düzenleme tamamlandığında erişim engeliyle adli ve mali yaptırımlar dahil her türlü yöntemi devreye sokacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Berat Albayrak ve eşine ahlak dışı saldırıda bulunan şahıslardan ikisi tutuklandı

Manşet

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