Berat Albayrak geri dönecek mi? Berat Albayrak AK Parti yönetiminde yer alacak mı?
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Berat Albayrak geri dönecek mi? Berat Albayrak AK Parti yönetiminde yer alacak mı?

24.03.2021 17:31 | Son Güncelleme: 24.03.2021 18:02
Berat Albayrak geri dönecek mi? Berat Albayrak AK Parti yönetiminde yer alacak mı?

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden ayrıldıktan sonra hakkında çeşitli iddialar çıkan Berat Albayrak'ın AK Parti yönetiminde olacağı öngörülüyordu. Bugün AK Parti'nin 7. Olağan Kongresi'nde MKYK adayları belli oldu. Peki Berat Albayrak geri döndü mü? AK Parti yönetiminde yer alıyor mu?

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 7. Olağan kongresinde partililere ve vatandaşlara seslendi. Partinin üst kademesinde değişiklik yaşanacağı iddia edilirken, 50 kişilik MKYK üye sayısı 75'e yükseltildi. Peki, Berat Albayrak geri dönecek mi? Berat Albayrak AK Parti yönetiminde var mı?

BERAT ALBAYRAK LİSTEDE YER ALIYOR MU?

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden ayrıldıktan sonra partinin üst düzey yönetimine getirileceği konuşulan Berat Albayrak'ın olmaması dikkatlerden kaçmadı. Albayrak açıklanan MKYK listesinde yer almadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongre'deki konuşmasının ardından MKYK üyeleriyle ilk toplantıyı yapacaklarını belirtti.

Berat Albayrak geri dönecek mi? Berat Albayrak AK Parti yönetiminde yer alacak mı?

MAHİR ÜNAL DA LİSTEDE YOK

AK Parti'nin kurucularından olan İzmir Milletvekili Binali Yıldırım MKYK listesinde kendisine yer buldu. Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın listede yer almaması dikkat çeken diğer bir detay oldu.

Yaşanan bu gelişme Ünal'ın farklı bir göreve getirileceği iddialarını da birlikte getirdi.

- Mustafa Şirin
Mustafa Şirin

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