Berat Albayrak AK Parti MKYK listesinde yer aldı mı? MKYK'da Sadık Albayrak detayı

Berat Albayrak AK Parti MKYK listesinde yer aldı mı soruları son zamanlarda tekrar dönecek iddiaları sonrası merak ediliyor. AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde MKYK adayları belli oldu. Oy pusulasında, AK Parti üst düzey yönetimine getirileceği konuşulan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yer almadı. MKYK'da Sadık Albayrak detayı