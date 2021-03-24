Berat Albayrak AK Parti MKYK listesinde yer aldı mı? MKYK'da Sadık Albayrak detayı
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Berat Albayrak AK Parti MKYK listesinde yer aldı mı? MKYK'da Sadık Albayrak detayı

24.03.2021 14:52 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:13
Berat Albayrak AK Parti MKYK listesinde yer aldı mı? MKYK'da Sadık Albayrak detayı

Berat Albayrak AK Parti MKYK listesinde yer aldı mı soruları son zamanlarda tekrar dönecek iddiaları sonrası merak ediliyor. AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde MKYK adayları belli oldu. Oy pusulasında, AK Parti üst düzey yönetimine getirileceği konuşulan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yer almadı. MKYK'da Sadık Albayrak detayı

AKP 7. Olağan Büyük Kongresi sürüyor. 50 kişilik MKYK üye sayısı 75'e yükseltilirken oy pusulası da belli oldu. Oy pusulasında, son günlerde AKP üst düzey yönetiminde yer alacağı söylenen eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın olmaması dikkati çekti.

BERAT ALBAYRAK MKYK'DA YER ALMADI

AK Parti üst düzey yönetimine getirileceği konuşulan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yer almadı.

MKYKASİL ÜYE ADAYLARI

1- Abdurrahim Fırat

2- Abdurrahman Kurt

3- Ahmet Büyükgümüş

4- Ahmet Gündoğdu

5- Ahmet Sami Ceylan

6- Alaattin Parlak

7- Ali İhsan Yavuz

8- Ayhan Salman

9- Ayşe Böhürler

10- Bayram Şenocak

11- Behiye Eker

12- Bekir Bozdağ

13- Belgin Uygur

14- Binali Yıldırım

15- Burhan Kayatürk

16- Burhan Sakallı

17- Bülent Tüfenkci

18- Büşra Paker

19- Cem Şahin

20- Cüneyt Yüksel

21- Çiğdem Karaaslan

22- Derya Yanık

23- Efkan Ala

24- Emine Zeybek

25- Emre Ete

26- Erkan Kandemir

27- Fatih Şahin

28- Fatma Aksal

29- Fatma Betül Sayan Kaya

30- Fatma Güldemet Sarı

31- Hacı Bayram Türkoğlu

32- Haluk İpek

33- Hamza Dağ

34- Hasan Sert

35- Hayati Yazıcı

36- İbrahim Halil Yıldız

37- İsa Sinan Göktaş

38- İsmail Cenk Dilberoğlu

39- Jülide Sarıeroğlu

40- Leyla Şahin Usta

41- Lütfiye Selva Çam

42- Mehmet Ali Zengin

43- Mehmet Kasım Gülpınar

44- Mehmet Nil Hıdır

45- Mehmet Özhaseki

46- Menderes Türel

47- Metin Bulut

48- Metin Külünk

49- Metin Tarhan

50- Murat Baybatur

51- Mustafa Köse

52- Mustafa Şen

53- Mustafa Yel

54- Mücahit Birinci

55- Numan Kurtulmuş

56- Nurcan Dalbudak

57- Nurettin Canikli

58- Orhan Miroğlu

59- Ömer Çelik

60- Ömer İleri

61- Özlem Zengin

62- Öznür Çalık

63- Resul Kurt

64- Seda Sarıbaş

65- Sevan Sıvacıoğlu

66- Sevgi Yiğit

67- Sumru Altuğ

68- Sunay Karamık

69- Şamil Tayyar

70- Şaziye Gündüz

71- Şebnem Koçakelçi

72- Tahir Akyürek

73- Tuba Vural Çokal

74- Türk İslam Karakoç

75- Vedat Demiröz

MKYK Yedek Üye Adayları

1- Tamer Akkal

2- Mücahit Yanılmaz

3- Azmi Ekinci

4- Hikmet Ayar

5- Korkmaz Karaca

6- Ahmet Bilal Kıymaz

7- Vildan Polat

8- Halise Çiftçi

9- Arzu Silin Günaydın

10- Davut Çoşkun Şiviloğlu

11- Işıl Kurnaz Baltacı

12- Emre Çalışkan

13- Melek Şimşek

14- Murat Çiçek

15- Emre Cemil Ayvalı

16- Sümeyye Bozkurt

17- Eyüp Gökhan Özekin

18- Fatih Çiftçi

19- Ali Arif Özzeybek

20- M. Belma Erdoğan

21- Nazan Aytop

22- Neslihan Cenk

23- Nesrin Ulema

24- Serpil Yılmaz

25- Sevde Sena Dağlı

26- Tuba Köksal

27- Aişe Nur Nacar

28- Mehmet Karabay

29- Harun Armağan

30- Kurtcan Çelebi

31- Ayşe Güliz Yılman

32- Mehmet Umur

33- Şevki Şar

34- M. Fatih Gök

35- Ahmet Fethan Baykoç

Merkez Disiplin Kurulu

Asil Üye Adayları

1- Ahmet Aydın

2- Abdulkadir Özel

3- Nevzat Şatıroğlu

4- Ali Özkaya

5- Ahmet Mücahit Arınç

6- Zehra Taşkesenlioğlu Ban

7- Zeynep Yıldız

8- Serkan Bayram

9- Çiğdem Koncagül

10- İffet Polat

11- Betül Altunsoy Yanılmaz

12- Fatma Öncü

13- Mehmet Sarı

14- Murat Alparslan

15- Zahir Soğanda

Merkez Disiplin Kurulu

Yedek Üye Adayları

1- Abdülmecit Tarhan

2- Abbas Aydın

3- Fatih Uyar

4- Serhat Karademir

5- Vahit Atalan

- Ramazan Eles
Ramazan Eles

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