Berat Albayrak AK Parti MKYK listesinde yer aldı mı? MKYK'da Sadık Albayrak detayı
Berat Albayrak AK Parti MKYK listesinde yer aldı mı soruları son zamanlarda tekrar dönecek iddiaları sonrası merak ediliyor. AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde MKYK adayları belli oldu. Oy pusulasında, AK Parti üst düzey yönetimine getirileceği konuşulan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yer almadı. MKYK'da Sadık Albayrak detayı
AKP 7. Olağan Büyük Kongresi sürüyor. 50 kişilik MKYK üye sayısı 75'e yükseltilirken oy pusulası da belli oldu. Oy pusulasında, son günlerde AKP üst düzey yönetiminde yer alacağı söylenen eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın olmaması dikkati çekti.
BERAT ALBAYRAK MKYK'DA YER ALMADI
AK Parti üst düzey yönetimine getirileceği konuşulan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yer almadı.
MKYKASİL ÜYE ADAYLARI
1- Abdurrahim Fırat
2- Abdurrahman Kurt
3- Ahmet Büyükgümüş
4- Ahmet Gündoğdu
5- Ahmet Sami Ceylan
6- Alaattin Parlak
7- Ali İhsan Yavuz
8- Ayhan Salman
9- Ayşe Böhürler
10- Bayram Şenocak
11- Behiye Eker
12- Bekir Bozdağ
13- Belgin Uygur
14- Binali Yıldırım
15- Burhan Kayatürk
16- Burhan Sakallı
17- Bülent Tüfenkci
18- Büşra Paker
19- Cem Şahin
20- Cüneyt Yüksel
21- Çiğdem Karaaslan
22- Derya Yanık
23- Efkan Ala
24- Emine Zeybek
25- Emre Ete
26- Erkan Kandemir
27- Fatih Şahin
28- Fatma Aksal
29- Fatma Betül Sayan Kaya
30- Fatma Güldemet Sarı
31- Hacı Bayram Türkoğlu
32- Haluk İpek
33- Hamza Dağ
34- Hasan Sert
35- Hayati Yazıcı
36- İbrahim Halil Yıldız
37- İsa Sinan Göktaş
38- İsmail Cenk Dilberoğlu
39- Jülide Sarıeroğlu
40- Leyla Şahin Usta
41- Lütfiye Selva Çam
42- Mehmet Ali Zengin
43- Mehmet Kasım Gülpınar
44- Mehmet Nil Hıdır
45- Mehmet Özhaseki
46- Menderes Türel
47- Metin Bulut
48- Metin Külünk
49- Metin Tarhan
50- Murat Baybatur
51- Mustafa Köse
52- Mustafa Şen
53- Mustafa Yel
54- Mücahit Birinci
55- Numan Kurtulmuş
56- Nurcan Dalbudak
57- Nurettin Canikli
58- Orhan Miroğlu
59- Ömer Çelik
60- Ömer İleri
61- Özlem Zengin
62- Öznür Çalık
63- Resul Kurt
64- Seda Sarıbaş
65- Sevan Sıvacıoğlu
66- Sevgi Yiğit
67- Sumru Altuğ
68- Sunay Karamık
69- Şamil Tayyar
70- Şaziye Gündüz
71- Şebnem Koçakelçi
72- Tahir Akyürek
73- Tuba Vural Çokal
74- Türk İslam Karakoç
75- Vedat Demiröz
MKYK Yedek Üye Adayları
1- Tamer Akkal
2- Mücahit Yanılmaz
3- Azmi Ekinci
4- Hikmet Ayar
5- Korkmaz Karaca
6- Ahmet Bilal Kıymaz
7- Vildan Polat
8- Halise Çiftçi
9- Arzu Silin Günaydın
10- Davut Çoşkun Şiviloğlu
11- Işıl Kurnaz Baltacı
12- Emre Çalışkan
13- Melek Şimşek
14- Murat Çiçek
15- Emre Cemil Ayvalı
16- Sümeyye Bozkurt
17- Eyüp Gökhan Özekin
18- Fatih Çiftçi
19- Ali Arif Özzeybek
20- M. Belma Erdoğan
21- Nazan Aytop
22- Neslihan Cenk
23- Nesrin Ulema
24- Serpil Yılmaz
25- Sevde Sena Dağlı
26- Tuba Köksal
27- Aişe Nur Nacar
28- Mehmet Karabay
29- Harun Armağan
30- Kurtcan Çelebi
31- Ayşe Güliz Yılman
32- Mehmet Umur
33- Şevki Şar
34- M. Fatih Gök
35- Ahmet Fethan Baykoç
Merkez Disiplin Kurulu
Asil Üye Adayları
1- Ahmet Aydın
2- Abdulkadir Özel
3- Nevzat Şatıroğlu
4- Ali Özkaya
5- Ahmet Mücahit Arınç
6- Zehra Taşkesenlioğlu Ban
7- Zeynep Yıldız
8- Serkan Bayram
9- Çiğdem Koncagül
10- İffet Polat
11- Betül Altunsoy Yanılmaz
12- Fatma Öncü
13- Mehmet Sarı
14- Murat Alparslan
15- Zahir Soğanda
Merkez Disiplin Kurulu
Yedek Üye Adayları
1- Abdülmecit Tarhan
2- Abbas Aydın
3- Fatih Uyar
4- Serhat Karademir
5- Vahit Atalan