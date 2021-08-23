Beran ne demek? Beran anlamı ne?
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Beran ne demek? Beran anlamı ne?

Beran ne demek? Beran anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Beran, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Beran ne demek? Beran anlamı ne? İşte, Beran kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Beran kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Beran anlamı ne? Beran ne demek?

BERAN NE DEMEK?

Beran isminin anlamı, iki farklı şekilde tanımlanmıştır.

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Kökeni: Farsça

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Beran ne demek? Beran anlamı ne? - Haberler
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