Son dakika haberleri: Benzin yüklü tanker yangınında faciadan dönüldü
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Son dakika haberleri: Benzin yüklü tanker yangınında faciadan dönüldü

İhlas Haber Ajansı / KÜRŞAT AKTAŞ - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Benzin yüklü tanker yangınında faciadan dönüldü Alevlerin geceyi aydınlattığı yangında alevler tanka ulaşmadan söndürüldü Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde benzin ve motorin yüklü tankerin motor kısmında başlayan yangın yakıt tankına ulaşmadan söndürülerek olası bir faciadan dönüldü.

Tartıştığı eşinin üzerine benzin döküp yakan koca en bilindik bahanenin arkasına sığındı
Tartıştığı eşinin üzerine benzin döküp yakan koca en bilindik bahanenin arkasına sığındı

Benzin yüklü tanker yangınında faciadan dönüldü

Alevlerin geceyi aydınlattığı yangında alevler tanka ulaşmadan söndürüldü

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde benzin ve motorin yüklü tankerin motor kısmında başlayan yangın yakıt tankına ulaşmadan söndürülerek olası bir faciadan dönüldü.

Olay, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi ile Kahramanmaraş'ın Pazarcık Karayolunun 19. Kilometresinde meydana geldi. Pazarcık'tan Gölbaşı istikametin ilerleyen Mehmet Zeki Karaca'nın kullandığı 23 AJ 273 plakalı benzin ve motorin yüklü tankerin ön kısmından duman çıkması üzerine sürücü aracı yolun sağına çekti.

Yangın tüpünü almak istediği esnada dumanların yerini alev aldı. Yangın tüpüyle yangını söndüremeyeceğini anlayan sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile alevler yakıt tankına sıçramadan söndürüldü.

Yangında aracın ön kısmı tamamen yanarken, aracın tank kısmı dışındaki kısımları küle döndü. Yakıt tankına alevlerin ulaşmaması olası bir facianın önüne geçti.

Yangın nedeniyle trafik akışının durdurulduğu karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Soğutma çalışmalarının ardından karayolu trafiğe açılarak tek şeritten ulaşım sağlandı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Son dakika haberleri: Benzin yüklü tanker yangınında faciadan dönüldü
Son dakika haberleri: Benzin yüklü tanker yangınında faciadan dönüldü
Son dakika haberleri: Benzin yüklü tanker yangınında faciadan dönüldü
Son dakika haberleri: Benzin yüklü tanker yangınında faciadan dönüldü
Son dakika haberleri: Benzin yüklü tanker yangınında faciadan dönüldü
Son dakika haberleri: Benzin yüklü tanker yangınında faciadan dönüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÜRŞAT AKTAŞ

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