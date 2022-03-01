Benzin istasyonunun kamerasına takıldı! Bir türlü birbirini bulamayan adamlar herkesi kahkahaya boğdu

Sosyal medyada birbirinden ilginç ve komik videolar paylaşılmaya devam ediyor. Son olarak sosyal medyada gündem olan bir video ise herkesi kahkahalar içerisinde bıraktı.

BİR TÜRLÜ BİRBİRLERİNİ BULAMADILAR

Benzin istasyonundaki araç sahibi ile istasyon çalışanı, benzin doldurma işleminin ardından fiş teslimatı için birbirlerini aradı ancak ikisi ters yöne gidince işler karıştı.

SONUNDA BULUŞTULAR

Müşterinin geri gelmesinin ardından ikili kavuşmayı başardı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.