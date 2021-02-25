Benzin içme bağımlılığı olan genç kadın, ölümle burun buruna yaşıyor

Bir televizyon programına konuk olan 20 yaşındaki genç kadına 1 yıl önce 'benzin içme teşhisi' kondu. Uyanır uyanmaz benzin içen genç kadın, içtikten sonra kendini iyi hissettiğini söyledi. Vücudu tarafından sindirilemeyen benzinin, iç organlarına zarar vermesi üzerine başvurduğu doktor, "Yarın bile ölebilir" ifadelerinde bulundu.

20 yaşındaki Shannon'un akılalmaz bir bağımlılığı var. Bir televizyon programına konuk olan genç kadın, benzin içmeden hayatına devam edemiyor ve dışarı çıkamıyor. Shannon'na bir yıl önce 'benzin içme teşhisi' koyulmuş.

Yaşadıklarını anlatan Shannon, "Uyanır uyanmaz banyoya gidiyor ve benzin içiyorum. Uyumadan önce tekrardan benzin içiyorum" ifadelerine yer verdi.

İÇİNCE KENDİSİNİ İYİ HİSSEDİYOR

Benzinin tadını izah ederken ekşi ve tatlı olarak açıklıyor. İlk içtiğinde karıncalanma olup, daha sonra kendini iyi hissettirdiğini söylüyor.

ANNESİ GÖZLERİNE İNANAMAMIŞ

Shannon'ın annesi onun ilk kez benzin içtiğini gördüğünde gözlerine inanamamış. Artık ailesi bu duruma bir nokta koymaya ve kızlarını bu bağımlılıktan kurtarmaya karar vermiş.

"BANA ZARAR VERDİĞİNİN FARKINDAYIM"

Shannon'a annesi: 'Tek bir sorum var neden bunu yapıyorsun?' diye soruyor. Karşılığında ise 'Bana zarar verdiğinin farkındayım. Ancak seviyorum. Beni iyi hissettiriyor. Acı hissetmiyorum.' diyor.

ÖLÜME NEDEN OLABİLİR

Benzin, vücudu tarafından sindirilemediği için iç organlarına zarar vermeye başlıyor. En kötü tarafı ise akciğerlerine verdiği hasar çünkü bu durum ölümüne neden olabilir.

BİR DOKTORLA GÖRÜŞTÜ

Shannon'ın annesi gibi diğer aile üyeleri de bu durumdan oldukça muzdarip. Hatta kardeşlerini bu konu hakkında ne kadar üzgün olduklarını anlatan mektuplar bile yazmışlar.

Bu bağımlılığından kendi de kurtulmak isteyen Shannon, dahiliye doktoru Margaret Mitchell ile görüşmeyi kabul etti.

YARIN BİLE ÖLEBİLİR

Doktor, bu durumun çok korkutucu ve oldukça zararlı olduğunu genç kıza izah ediyor. Sağlık durumunu kontrol etmek için doktor tarafından muayene ediliyor. O an bile birçok sorun yaşadığı bariz diyebiliriz.

Sinir zedelenmesini test etmek için ise bir iğne ile küçük dokunuşlar yapılıyor. Ancak, Shannon hiçbir şey hissetmiyor. Yapılan muayene sonrasında doktor Shannon'a böyle devam ederse yarın bile ölebileceğini söylüyor.