Benzin döküp ateşe verdiği evinde öldü
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Benzin döküp ateşe verdiği evinde öldü

Benzin döküp ateşe verdiği evinde öldü
Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde Muhammet K. (50), benzin dökerek ateşe verdiği öne sürülen evinde yaşamını yitirdi.

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde Muhammet K. (50), benzin dökerek ateşe verdiği öne sürülen evinde yaşamını yitirdi.

Devrek'te 3 katlı bir binanın en üst katında gece saatlerinde yangın çıktı. Yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evde yapılan incelemede Muhammet K.'nin cansız bedeni bulundu. İlk belirlemelere göre Muharrem K.'nin benzin dökerek evini ateşe verdiği belirlendi.Yangının kesin çıkış nedeninin tespiti için araştırmaların sürdüğü bildirildi.


Benzin döküp ateşe verdiği evinde öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan

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