Benzen suda çözünür mü? Benzen polar mı apolar mı? Benzer bileşiği formülü nedir?
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Benzen suda çözünür mü? Benzen polar mı apolar mı? Benzer bileşiği formülü nedir?

Benzen suda çözünür mü? Benzen polar mı apolar mı? Benzer bileşiği formülü nedir?
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Organik kimya konuları arasında en merak edilen sorulardan birisi benzen suda çözünür mü sorusu oldu. Peki, Benzen formülü nedir? Benzen suda çözünüyor mu? Benzen bileşiği polar mı apolar mı? Benzen suda çözülür mü cevabı haberimizde...

Moleküler formülü C6H6 olan benzen suda çözünür mü merak ediliyor. Cevabı sizlerle...

BENZEN NEDİR?

Benzen, aren veya aromatik hidrokarbonlar olarak adlandırılan organik bileşikler sınıfının en basit üyesidir. Renksiz, alevlenebilen, kaynama noktası 80,1 °C, erime noktası 5,5 °C olan bir sıvıdır. Moleküler formülü C6H6'dır. Benzen, endüstriyel bakımdan kıymetli olduğu gibi yapısı bakımından da kimya çalışmalarında önemlidir. Kan hücrelerini öldürme etkisi olduğundan kanser yapan bileşikler arasına girer. Eskiden balina yağının ısı etkisiyle bozunmasından elde edilen gaz, basınçla evlere gönderilir ve aydınlatmada kullanılırdı. Bu gazdan yağımsı bir kısım kalırdı. Benzen, 1825 yılında Michael Faraday tarafından bu yağımsı kısımda keşfedildi. Yaklaşık sekiz sene sonra başka araştırmacılar aynı maddeyi benzoik asidin kireçle oksidasyonundan elde ettiler. 1845'te August Wilhelm von Hofmann benzen diye adlandırdığı aynı maddeyi elde etmek için kömür katranı kullandı.

Benzen, karbon atomlarının düzlemde düzgün altıgen şeklinde dizilmesinden meydana gelen bir yapıya sahiptir. Karbonlar arasında mesafe 1397 angströmdür. Köşelerde bulunan her karbon atomuna bir hidrojen atomu bağlıdır. Ayrıca değişik konformasyon yapılarında bulunabilir. Uzaysal olarak şekli düzlemsel şekline oranla oldukça farklıdır.

BENZEN SUDA ÇÖZÜNÜR MÜ?

Benzen suda çözünmez. Benzen polar değil yani apolar bir oragnik bileşiktir. Bundan dolayı suda çözünmezler. Bazı kaynaklarda suda çözünür olarak geçse de benzen suda çözünmez.

BENZEN POLAR MI APOLAR MI?

Benzen hidrokarbondur. Hidrokarbonlar ise apolardır. Yani benzen bileşiği aporlar özelliktedir.

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