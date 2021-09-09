Bentley'den elektrikli Grand Touring: Flying Spur Mulliner Hybrid
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Bentley'den elektrikli Grand Touring: Flying Spur Mulliner Hybrid

Bentley'den elektrikli Grand Touring: Flying Spur Mulliner Hybrid
Carmedya.com - Haberler | Otomobil

Bentley Mulliner, dört kapılı lüks Grand Touring ve Mulliner’in ilk elektrikli üyesi olan yeni Flying Spur Mulliner’ı tanıttı.

Bentley Mulliner, dört kapılı lüks Grand Touring ve Mulliner'in ilk elektrikli üyesi olan yeni Flying Spur Mulliner'ı tanıttı.

Bentley'ın yenilenen modeli, v6 hibrit versiyonun yanı sıra V8 ve W12 motor versiyonlarıyla da satışa sunuluyor.

Bugüne kadar üretilen en lüks Flying Spur olarak tanıtılan model, Bentley Mulliner tarafından geliştirildi, İngiltere'de tasarlandı ve üretildi.

Detaylara önem verilen otomobil, özel tasarım 22 inç jantlar, Double Diamond ön ızgara, krom ön alt ızgara ve Saten Gümüş boyalı ayna kapakları ile farklılaşıyor.

Beyaz mikro şeritler, nakışlar ve vurgu çizgisi, benzersiz Mulliner iç tasarımında üçüncü bir renk oluşturuyor.

Modelde ünlü Bentley döner ekran, spor pedallar, ısıtmalı çift tonlu 3 kollu direksiyon simidi ve panoramik sunroof, lüks ambiyansı daha da güçlendiriyor.

Bentley'in 6,0 litrelik, çift turbo şarjlı W12'si ile donatıldığında, Flying Spur Mulliner 0-100 km/s hıza 3,7 saniyede ve 333 km/s maksimum hıza ulaşıyor. Yeni nesil 4.0 litre, çift turbo şarjlı V8, 318 km/s ve 4.0 saniyede 0-100 km/s hızlanma sunuyor.

Yeni V6 Hybrid ise 0-100 km/s hıza 4,1 saniyede çıkarken, 285 km/s maksimum hıza ulaşıyor.

Kaynak: Carmedya.com

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