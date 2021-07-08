Bensu Soral'ın eşi kim? Hakan Baş kimdir, kaç yaşında, nereli?
Bensu Soral'ın eşinin kim olduğu son zamanlarda en çok aratılan konular arasında yer aldı. Bir dönem Bensu Soral'a evlenme teklifi ettiği haberiyle sosyal medyada gündeme gelen Hakan Baş'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Bensu Soral'ın eşi kim? Hakan Baş kimdir, kaç yaşında, nereli?
Bensu Soral'ın eşi olarak tanınan Seri Girişimci Hakan Baş, son zamanlarda en çok aratılan konular arasında yer aldı. Bir dönem Bensu Soral'a evlenme teklifi ettiği haberiyle sosyal medyada gündeme gelen Hakan Baş'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Bensu Soral'ın eşi kim? Hakan Baş kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!
HAKAN BAŞ KİMDİR?
Hakan Baş 1983 yılında İstanbul'da doğan Lidyana, Peak, Krombera, Bitlo, Anibera, Supermassive Espor ve Ace Games kurucu-ortağıdır.
Liseyi Üsküdar Amerikan Lisesi, lisans eğitimini Cornell University, MBA eğitimini ise Yale University'de tamamlamıştır. Eski milli, rekortmen yüzücülerimizden Hakan Baş aynı zamanda Girişimcilik Vakfı kurucu YK üyesi, Endeavor Danışma Kurulu üyesi, SosyalBen Vakfı YK üyesi ve Fenerbahçe SK kongre üyesidir.
Bilgi Üniversitesi, ODTÜ, İTÜ ve İstanbul Üniversitesi tarafından farklı yıllarda "yılın girişimcisi" olarak ödüllendirilen Hakan Baş, aynı zamanda Wired dergisi tarafından 2016'da "teknolojiye yön veren global 100 isim"den biri olarak adlandırılmıştır.
HAKAN BAŞ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Hakan Baş, 1983 doğumlu olup 38 yaşında ve İstanbulludur.