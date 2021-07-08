Bensu Soral'ın eşi kim? Hakan Baş kimdir, kaç yaşında, nereli?

Bensu Soral'ın eşinin kim olduğu son zamanlarda en çok aratılan konular arasında yer aldı. Bir dönem Bensu Soral'a evlenme teklifi ettiği haberiyle sosyal medyada gündeme gelen Hakan Baş'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Bensu Soral'ın eşi kim? Hakan Baş kimdir, kaç yaşında, nereli?