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Bensu Soral'dan gülen kareler

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Bensu Soral'dan gülen kareler

Ünlü oyuncu Bensu Soral, üç yıl önce görkemli bir düğünle evlendiği iş insanı eşi Hakan Baş'la evliliğinde kriz yaşadığını açıklamıştı. Ünlü oyuncudan yeni fotoğraflar geldi. İşte detaylar...

2018 yılında evlendiği Hakan Baş'la evliliğinde kriz yaşadığını açıklayan Bensu Soral'dan, yeni fotoğraflar geldi. Oyuncu, gülerken çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaştı.

Siyah elbisesiyle göz dolduran oyununun eğlenceli karelerine yorum yağdı.

Soral, Harbiye Açıkhava Sahnesi'ndeki Yasemin Sakallıoğlu gösterisinde, "Zor bir dönemden geçiyoruz. Zaten aramız kötü değil" demişti. Hakan Baş ve Bensu Soral, geçtiğimiz günlerde bir arkadaşlarının düğününe katılmıştı.

Bensu Soral'dan gülen kareler

Bensu Soral'dan gülen kareler

Bensu Soral'dan gülen kareler

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Haber: Bensu Soral'dan gülen kareler - Haberler Magazin
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