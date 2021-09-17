2018 yılında evlendiği Hakan Baş'la evliliğinde kriz yaşadığını açıklayan Bensu Soral'dan, yeni fotoğraflar geldi. Oyuncu, gülerken çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaştı.

Siyah elbisesiyle göz dolduran oyununun eğlenceli karelerine yorum yağdı.

Soral, Harbiye Açıkhava Sahnesi'ndeki Yasemin Sakallıoğlu gösterisinde, "Zor bir dönemden geçiyoruz. Zaten aramız kötü değil" demişti. Hakan Baş ve Bensu Soral, geçtiğimiz günlerde bir arkadaşlarının düğününe katılmıştı.