Bennu Yıldırım'dan Murat Cemcir'in Hareketine İlk Yorum Geldi
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Bennu Yıldırım'dan Murat Cemcir'in Hareketine İlk Yorum Geldi

Bennu Yıldırımlar, Murat Cemcir'le olay yaratan fotoğrafı için "Saliselik bir kaç fotoğraf karesi üzerinden varılan kanılar çoğu zaman yanlıştır" yazılı bir videoyu retweet ederek yanıt verdi.

Yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın yaptığı Ahlat Ağacı filminin önceki gün yapılan ilk gösteriminden önce film ekibi kırmızı halıya çıktı. Fotoğrafçılara poz vererek ilerleyen ekip festival sarayının merdivenlerini tırmandıktan sonra da bir süre objektiflerin önünde poz verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEME OTURDU

İşte bu sırada filmde rol alan Murat Cemcir'in, ekip arkadaşı Bennu Yıldırımlar'ı çekerek öne çıkması sosyal medyada gündeme oturdu.

GÖZLER BENNU YILDIRIM'DAYDI

Bennu Yıldırımlar, çok konuşulan fotoğrafa Twitter'da paylaşılan bir videoyu retweet ederek yanıt verdi.

İşte Bennu Yıldırımların o hamlesi;

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YORUMLAR (12)

  • DİLAVER:
    ülkenin haline bak bunların tartıştığı konulara bak. mahalle yanarken birileri saçını tararmış
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  • ISRAILLI:
    cemcir memcir gibi adamlara gereginden fazla ilgi gosterip statu sahibi yaparsan boyle yaparlar bunlar koyden gelme adamlar ne anlarlar Cannesten felan
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    İŞÇİSİZ: köyde yaşayan kadın ronaldo ile reklam filmi çekti kendisi yönetti köyden gelen adam dünyanın en prestijli bilim ödülünü kazandı bizim köylümüzü dünya tanıdı senin gibi nato kafa nato mermer adamlar tanıyamadı
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  • PİYASA KUŞU...BAYKUŞŞŞŞ..:
    yaşasıııınnnnn..merkez faiz kararı alıyormuş...dolarları acil satınnnnn
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