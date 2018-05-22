Bennu Yıldırım'dan Murat Cemcir'in Hareketine İlk Yorum Geldi
Bennu Yıldırımlar, Murat Cemcir'le olay yaratan fotoğrafı için "Saliselik bir kaç fotoğraf karesi üzerinden varılan kanılar çoğu zaman yanlıştır" yazılı bir videoyu retweet ederek yanıt verdi.
Yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın yaptığı Ahlat Ağacı filminin önceki gün yapılan ilk gösteriminden önce film ekibi kırmızı halıya çıktı. Fotoğrafçılara poz vererek ilerleyen ekip festival sarayının merdivenlerini tırmandıktan sonra da bir süre objektiflerin önünde poz verdi.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEME OTURDU
İşte bu sırada filmde rol alan Murat Cemcir'in, ekip arkadaşı Bennu Yıldırımlar'ı çekerek öne çıkması sosyal medyada gündeme oturdu.
GÖZLER BENNU YILDIRIM'DAYDI
Bennu Yıldırımlar, çok konuşulan fotoğrafa Twitter'da paylaşılan bir videoyu retweet ederek yanıt verdi.
İşte Bennu Yıldırımların o hamlesi;
YORUMLAR (12)
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ülkenin haline bak bunların tartıştığı konulara bak. mahalle yanarken birileri saçını tararmışCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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bu nuride bi kere odul aldi her sene katiliyo yeter da ayip ucak bileti parasina yazikCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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cemcir memcir gibi adamlara gereginden fazla ilgi gosterip statu sahibi yaparsan boyle yaparlar bunlar koyden gelme adamlar ne anlarlar Cannesten felanCevap Yaz 2 7 Yayından KaldırİŞÇİSİZ: köyde yaşayan kadın ronaldo ile reklam filmi çekti kendisi yönetti köyden gelen adam dünyanın en prestijli bilim ödülünü kazandı bizim köylümüzü dünya tanıdı senin gibi nato kafa nato mermer adamlar tanıyamadı5 1 Yayından Kaldır
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yaşasıııınnnnn..merkez faiz kararı alıyormuş...dolarları acil satınnnnnCevap Yaz 2 Yayından Kaldır