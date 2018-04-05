Benlerdeki Değişimlere Dikkat Edin!

Derinin, vücudun en büyük organı olduğunu ve bir insanda ortalama yaklaşık 1,8 metrekare deri yüzeyinin mevcut olduğunu belirten Doruk Sağlık Grubu'ndan Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İsmail Aksu, cilt lezyonları hakkında bilgiler verdi.

Deri yüzeyinde çeşitli renk değişiklikleri, lekeler, benler, kaşıntılı-kaşıntısız yara ya da sivilce benzeri lezyonlar olabildiğini hatırlatan Dr. İsmail Aksu, "Yüzündeki bir benin görüntüsünden rahatsız olan hastaya yapılacak işlem çoğunlukla kozmetik amaçlı iken; vücudunda çok sayıda benleri olan hastaya yapılacak olan işlem koruyucu ya da tedavi edici olabilir. Vücudunda çok sayıda benleri bulunan hastalarda bu benlerin bazılarında kötü huylu olma ya da kötü huyluya dönme ihtimali olanlar olabilir. Bu hastaların öncelikli olarak bir dermatoloji hekimi tarafından değerlendirilmesi, sonrasında şüpheli olanların alınması için plastik cerrahi hekimine başvurmalar tavsiye edilir" dedi.

Dr. İsmail Aksu, ayrıca ayak tabanı, avuç içi, kemer bölgesi, yaka bölgesi, koltukaltı, sutyen bölgesi ve genital bölgede bulunan tahriş olmaya müsait lezyonların, sürekli tahrişe bağlı kötüleşebilme ihtimalinden dolayı alınması uygun olacağını dile getirdi.

Son zamanlarda benlerin yüzeyinde, ebatlarında ve biçiminde değişiklik oluşan bireylerin hekime başvurması gerektiğinin önemine işaret eden Dr. Aksu, "Bu konuda benlerin bizi yönlendiren ve şüphelenmemize neden olan asimetrik yapı, düzensiz sınır, büyüklük, kendi içinde renk düzensizliği, üzerinde kanama-kaşıntı ya da yara bulunması gibi parametreler mevcuttur''.

DR. İSMAİL AKSU SÖZLERİNİ ŞÖYLE SÜRDÜRDÜ:

"Benler dışında plastik cerrahi hekimi olarak en fazla uğraştığım deri lezyonları cilt tümörleridir. Bunlar çoğu zaman sivilce-yara benzeri, kimi zaman kaşıntılı-kanamalı lezyonlar ya da ben benzeri; çoğunlukla koyu siyah renkli, bizi şüphelendiren özelliklere sahip lezyonlar da olabilir. Bu konuda halk arasında bilinen çok büyük bir yanlış mevcut ve bu yüzden gerekli cerrahi tedavi erken yapılmadığı için sonrasında çok daha büyük sorunlar ortaya çıkabilir. 'Sakın aldırma, yayılır', 'aman elletme, kötü olur', 'falanca yaptırmış, kötüye çevirmiş' gibi tamamen hurafe olan ve bilimsel dayanağı olmayan yönlendirmelere lütfen itibar etmeyin, bir doktora danışın. Bir ben ya da deri lezyonunu aldığımızdan dolayı vücudun başka bir yerine yayılması gibi bir olay söz konusu değildir. Böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında; hasta çok geç kalmış ve aslında biz daha o lezyonu almadan yayılmış yada kötüleşmiş demektir.Deri lezyonları, cerrahi olarak alındıktan sonra patolojik olarak incelenmektedir. Bu inceleme sonucunda çok çeşitli; ancak basite indirgendiğinde iyi ya da kötü huylu şeklinde özetlenebilecek bir sonuç ortaya çıkar. Yani lezyon alındığından dolayı kötüleşmez yada yayılmaz; kötüyse kötüdür iyiyse iyidir."