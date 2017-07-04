Kilimli ilçesine bağlı Muslu Belediyesince düzenlenen "Benimle oynar mısın?" projesi kapsamında çocuklar, halat çekme, çuval yarışması, ip atlama, topaç, misket, sek sek, köşe kapmaca, gibi geçmişten gelen, unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını oynadı.



Muslu Belediyesi düğün salonunun bahçesinde gerçekleştirilen proje kapsamında Belediye Başkanı Sabahattin Adıyaman ve Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan'ın yanı sıra vatandaşlar, çocuklarla birlikte çeşitli oyunlar oynadı.



Başkan Adıyaman, burada yaptığı konuşmada, apartmanlara ve bilgisayar oyunlarına hapsolmuş çocukların zamanla sokak oyunlarından uzaklaştığını ve bu oyunların unutulmaya başladığını söyledi.



Projeyle çocukları yeniden mahalle aralarında oyun oynarken görmeyi amaçladıklarını ifade eden Adıyaman, şöyle konuştu:



"Geldiğimiz noktada internet dediğimiz çağda bütün çocuklarımızın elinde telefonlar, tabletler, beni hiç ilgilendirmedi İngiltere'de şu oyun oynanmış, bana ne bilgisayar oyunlarından. Bundan başka öğrettikleri bir şey yok. Çocuklarımız bizim en değerli varlığımız. O yüzden çocuklarımıza hem bir hediye vermek hem de onların eğlenmesini sağlamak için böyle bir etkinlik düzenlemek istedim. Geçmişe baktığımızda köşe kapmaca, seksek kendi imkansızlıklarımızın içerisinde edindiğimiz oyunlarımız var. Anlıyorum ki süper güçler, süper devletler kendi kültürlerimizi bizden uzaklaştırıp o kör karanlığa, o savaşlara layık görüyorlar. Çocuklarımızı, gençlerimizi farklı bir gelecek hazırlama noktasına geliyorlar. Geçmişimizi, kültürümüzü ve tarihimizi bir daha hatırlatalım. İstediğimiz tek şey sevgi ve saygı."



Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve çocuklar, halat çekme, çuval yarışması, ip atlama, topaç, misket, sek sek, köşe kapmaca, gibi geçmişten gelen, unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları oynadı.