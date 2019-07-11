Benim Tatlı Yalanım 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Tatlı Yalanım son bölüm izle

Benim Tatlı Yalanım dizisi son bölümüyle Perşembe akşamı ekranlara geldi. Benim Tatlı Yalanım dizisinin 5. bölümünde neler oldu? 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Benim Tatlı Yalanım dizisi hakkında merak edilenler…

6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Perşembe akşamları ekranlara gelen ve Aslı Bekiroğlu, Furkan Palalı'nın başrollerde olduğu Benim Tatlı Yalanım dizisi izleyicinin beklentilerini boşa çıkarmadı. Dizinin henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Benim Tatlı Yalanım dizisinin yeni bölüm fragmanı ve tüm gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz…

5. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Şevket, Suna'yı Nejat'ın evinde bulduğunda, Nejat'ın yalanı her ikisini de kurtarır ; Suna, Kayra'nın bakıcısıdır. Şevket, Suna ona yalan söylediği için sinirlenmiştir ve Suna'nın bakıcılık yapmasını asla istememektedir. Suna, Kayra için hayatında ilk defa babasına karşı gelir ve Nejat'ın evine geri döner. Bu sırada düşmanını daha yakından tanımak isteyen Hande, Suna'yı yemeğe çıkarır ve Suna'nın söylediği bir şey onu şüphelendirmeye başlar.