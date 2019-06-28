Benim Tatlı Yalanım 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim tatlı yalanım son bölüm izle

Benim Tatlı Yalanım dizisi son bölümüyle Perşembe akşamı ekranlara geldi. Vicdan azabından ve aynı yaşanmışlıkların acısıyla Kayra'dan vazgeçmek istemeyen Suna, Nejat'a kendini affettirmek için çabalar. Benim Tatlı Yalanım dizisinin 3. bölümünde neler oldu? 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Benim Tatlı Yalanım dizisi hakkında merak edilenler…

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4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Perşembe akşamları ekranlara gelen ve Aslı Bekiroğlu, Furkan Palalı'nın başrollerde olduğu Benim Tatlı Yalanım dizisi izleyicinin beklentilerini boşa çıkarmadı. Suna, dikkatsizliği nedeniyle Kayra'yı bırakıp gitmek zorunda kalır ancak annesizliğin ne demek olduğunu içinde hissederek, acı çeker. Dizinin henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Benim Tatlı Yalanım dizisinin yeni bölüm fragmanı ve tüm gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz…

3. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Suna'nın bir anlık dikkatsizliği yüzünden Kayra rahatsızlanınca Nejat, Suna'yı hayatlarına sokmakla büyük bir hata yaptığını anlar ve Suna'yı kovar. Suna, vicdan azabından perişan haldedir ve geri dönmek istemektedir. Suna, Nejat'tan aldığı parayı bahane ederek, kendini Nejat'a affettirmeye çalışır. Nejat, Suna'nın tam bir fırsatçı olduğunu düşünürken, öğreneceği gerçek ikisinin ilişkisini başka bir boyuta taşır. Bu sırada Şevket, Suna'nın söylediği yalanların peşine düşmüştür.