Benim Tatlı Yalanım 22 Bölüm Fragmanı
Benim Tatlı Yalanım yeni bölümüyle Cumartesi akşamı 20.00'de Star'da.
Benim Tatlı Yalanım yeni bölümüyle Cumartesi akşamı 20.00'de Star'da...
#BenimTatlıYalanım Her Cumartesi Star'da!
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Oyuncular:
Nejat: Furkan Palalı Suna: Aslı Bekiroğlu
Kayra: Lavinya Ünlüer
Şevket: Ahmet Saraçoğlu
Hande: Gonca Sarıyıldız
Saniye: Aslı İnandık
Rafet: Sadi Celil Cengiz
Serkan: Ali Yoğurtcuoğlu
Burcu: Seda Türkmen
Hayri: Cem Zeynel Kılıç
Haber Videosu: Benim Tatlı Yalanım 22 Bölüm Fragmanı