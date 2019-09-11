Benim Tatlı Yalanım 13. bölüm fragmanı yayımlandı! Benim Tatlı Yalanım son bölüm izle

11.09.2019 09:28

Furkan Palalı ve Aslı Bekiroğlu'nun başrollerde yer aldığı romantik dizi Benim Tatlı Yalanım 12 Eylül Perşembe akşamı 13. bölümüyle ekranda olacak. Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı da yayımlandı. İzleyiciyle buluşmaya hazırlanan bölümde, Nejat artık Suna'ya olan aşkından emindir ve ona bir adım atar.

BENİM TATLI YALANIM SON BÖLÜM İZLE…

13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI

Yayımlanan yeni bölüm fragmanında: Çift bir at çiftliğine gider ve Nejat orada Suna'nın ellerini tutar ve artık aşkını doya doya yaşamak için adım atar. Serkan'ın da teşvikiyle Nejat duygularından emindir. Ancak Hande, durmamaya yeminlidir ve Tolga ile görüşür. Öte yandan Tolga'nın yanındayken Suna'nın babası Şevket'e gider, her şeyi açıklamayı kafasına koymuştur. Suna artık bu aşk oyununa kendini kaptırmıştır. Hayri ise Suna'nın halinin ne olacağını sorgular. Ansızın kapısını çalan avukat ise Nejat'ın yıllarca bastırdığı duygularını, öfkesini açığa çıkaracaktır. Aylin geri dönmüştür! Ancak Suna, Nejat'ı bu zor zamanında yalnız bırakmamaya kararlıdır.

BENİM TATLI YALANIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tolga'yla ettiği kavga sonrası duygularına yenik düşen Nejat, hiç beklenmedik bir anda Suna'yı öper. Suna, sonunda duygularının karşılıksız olmadığından emin olmuş bir durumda mutluluktan uçacaktır. Ancak, Hande tehdidi varken, Nejat'la nasıl bir araya geleceğini bilemez. Bu sırada Nejat'ın, duygularıyla yüzleşmekten kaçması ikilinin arasındaki gerginliği tırmandırır. Suna, artık Nejat'a adım atan taraf olmayacağına dair kendine söz verirken, aşıkları bir araya getirmek için Burcu ve Serkan işbirliği yaparlar. Hande ise Nejat ve Suna'ya engel olamayacağını anlayınca kozunu kullanmaya karar verir. Suna'nın sevgilisini oynayanve aslında gerçekten de ona sırılsıklam aşık olan Tolga'yı oyununa dahil etmeye karar verir. Tolga ilk etapta kabul etmese de Suna'nın Nejat'a aşık olma düşüncesi onu yerle bir eder.