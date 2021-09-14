Benim Kocam Yapmaz filmi oyuncuları kim? Benim Kocam Yapmaz filmi konusu, oyuncuları ve Benim Kocam Yapmaz özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Benim Kocam Yapmaz filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Benim Kocam Yapmaz filmini izleyecek olanların merak ettiği Benim Kocam Yapmaz konusu nedir, Benim Kocam Yapmaz oyuncuları kimler ve Benim Kocam Yapmaz özeti gibi konuları inceliyoruz.

BENİM KOCAM YAPMAZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Örnek gösterilen bir evliliği olan Selvi'nin, kocasının sadakatinden zerre şüphesi yoktur. Ta ki bir kaza yüzünden kocası Sami'nin hastaneye kaldırıldığını öğrenene kadar! Kocasının kaza sırasında yalnız olmadığını öğrenir. Yaşadıkları kötü tecrübeler yüzünden hiç bir erkeğe güvenmeyen Selvi'nin çatlak ailesi, gerçeği öğrenmek için Sami'nin peşine düşer ve başları belaya girer.

BENİM KOCAM YAPMAZ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

YÖNETMEN: BORA ONUR

YAPIM YILI: 2020 Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

TÜR: KOMEDİ Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

OYUNCULAR: MERVE SEVİ, ÇAĞKAN ÇULHA, NURSELİ IDİZ, ŞEYLA HALİS, KİMYA GÖKÇE AYTAÇ, WILMA ELLES, ORÇUN KAPTAN

Haberler.com - Gündem