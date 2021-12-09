Benim Hayatım yeni bölüm ne zaman? Benim Hayatım 6. bölüm bugün var mı? Benim Hayatım 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Benim Hayatım bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Benim Hayatım dizisi izlemek isteyen izleyiciler Benim Hayatım yeni bölüm ne zaman, Benim Hayatım 6. bölüm bugün var mı, Benim Hayatım son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

BENİM HAYATIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Handan hisselerini Yasemin ve Hayat'a devreder. Hayat artık şirketin ortağıdır ve dev bir mirasın sahibidir. Bu güzel haberin üstüne Ali'den evlenme teklifi alan Hayat büyük bir sevinç yaşar. Ancak bu mutluluk kursağında kalır. Çünkü Pınar Ali'den hamiledir.

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