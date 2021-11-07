Benim Hayatım yeni bölüm ne zaman? Benim Hayatım 2. bölüm bugün var mı? Benim Hayatım 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diziseverlerin merakla beklediği Benim Hayatım bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Benim Hayatım dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Benim Hayatım yeni bölüm ne zaman, Benim Hayatım bölüm bugün mü, Benim Hayatım yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

BENİM HAYATIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hayalleri için babası Ökkeş'le İstanbul'a gelen Hayat, Harisoğlu Holding'in moda yarışmasına katılır. Holding sahibi Yılmaz, babasının eski düşmanı çıkınca, kendini bir intikam çemberinin içinde bulur. Büyük bir aile olmak isteyen Yılmaz'ın beklenmedik evlilik teklifi herkes üzerinde bomba etkisi yaratacaktır.

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