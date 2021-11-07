Nilsu Berfin Aktaş, bu akşam Star Tv'de yayın hayatına başlayacak olan dizi Benim Hayatım'da başrol oyuncuları arasında yer alıyor. Geleceğin Starı adlı programda adından sıkça söz ettiren Benim Hayatım Hayat kimdir? Nilsu Berfin Aktaş kaç yaşında, nereli? Benim Hayatım Hayat kimdir? Nilsu Berfin Aktaş kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Hayat Instagram hesabı ne? İşte merak edilenler...

NİLSU BERFİN AKTAŞ KİMDİR?

1998 yılında Ankara'da dünyaya gelen Nilsu Berfin Aktaş, Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk bölümünden mezun olmuştur.

2018 yılında Nurgül Yeşilçay, Hamdi Alkan ve Fırat Parlak'ın jüriliğini yaptığı ''Geleceğin Starı'' yarışma programı ile adından söz ettirmiştir.

Oyunculuk kariyerinde Pantene, Cornetto, Turkcell gibi markaların reklamlarında da rol alan Aktaş, 2019 yılında ''Rastlantı'' adlı filminden sonra ''Kuzey Yıldızı İlk Aşk'' adlı dizide yer almıştır.

Şimdilerde ''Benim Hayatım'' dizisi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan güzel oyuncu, 1,70 m boyunda 52 kg ağırlığındadır.

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